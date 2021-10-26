***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 25.007.591 11.551.629 10.500.349 4.324.884Satışların Maliyeti13 -15.558.012 -9.664.591 -6.331.847 -3.600.214TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.449.579 1.887.038 4.168.502 724.670BRÜT KAR (ZARAR)9.449.579 1.887.038 4.168.502 724.670Genel Yönetim Giderleri14 -147.909 -134.966 -53.729 -44.663Pazarlama Giderleri14 -113.235 -82.427 -39.603 -29.947Araştırma ve Geliştirme Giderleri-316 -134 -80 -68Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 50.735 205.982 16.211 26.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -170.716 -23.964 -26.473 -10.509ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.068.138 1.851.529 4.064.828 665.695Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler45 143.446 45 143.446Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.919 -2.290 -169 -159Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 4.425 3.104 5.725 -5.673FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.070.689 1.995.789 4.070.429 803.309Finansman Gelirleri15 604.472 225.610 288.167 125.608Finansman Giderleri15 -593.184 -93.266 -205.959 -39.853SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.081.977 2.128.133 4.152.637 889.064Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -2.961.120 -1.058.743 -1.148.037 -493.095Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.747.318 -888.391 -1.160.664 -394.820Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-213.802 -170.352 12.627 -98.275SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.120.857 1.069.390 3.004.600 395.969DÖNEM KARI (ZARARI)6.120.857 1.069.390 3.004.600 395.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.120.857 1.069.390 3.004.600 395.969Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,11064034 0,36875517 1,03606896 0,13654103Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,11064034 0,36875517 1,03606896 0,13654103Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.931.400 3.193.872Dönem Karı (Zararı)6.120.857 1.069.390Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.120.857 1.069.390Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.137.011 1.404.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13/14 666.865 540.415Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.093 6.560Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler57 3.119Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.150 3.441Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler85.633 72.533Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 81.084 67.477Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 4.549 5.056Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-530.782 -98.169Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -571.198 -154.146Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 54.131 59.458Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-13.715 -3.481Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-29.203 -30.907Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.978 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-12.978 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.425 -3.104İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -4.425 -3.104Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 2.961.120 1.058.743Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.874 -141.156Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler(Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.212 -18.123İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.212 -18.123Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-49.296 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.657.470 810.436Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.156 -122.536Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler555.182 100.418İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)443.517 206.615İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)111.665 -106.197Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.117 67.563İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)14.117 67.563Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)32.114 -117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.226 220.076Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17.705 37.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.521 182.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.898.296 3.859.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -22.890 -20.671Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -518 -276Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -1.943.488 -644.304YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.689.480 -729.636İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 13.333İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri61 156.793Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri61 156.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.579.201 -683.326Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.576.438 -681.991Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.763 -1.335Verilen Nakit Avans ve Borçlar-116.732 -218.599İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-32.918 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-83.814 -218.599Alınan Temettüler5 6.392 2.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.888 -3.346.814Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.480.708 1.571.697Kredilerden Nakit Girişleri2.480.708 1.571.697Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-256.345 -1.109.494Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-256.345 -1.109.494İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış1.066.238 -3.362.077Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.822 -30.395Ödenen Temettüler-3.710.630 -522.000Ödenen Faiz-19.982 -41.187Alınan Faiz575.721 146.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.343.808 -882.578Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.366.680 870.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.710.488 -12.193DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.603 58.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.749.091 46.004Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.749.969 38.603Ticari Alacaklar2.850.601 1.281.204İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 49.296 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar49.296 0Stoklar4 8.252.938 4.590.643Peşin Ödenmiş Giderler107.572 50.154İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler107.572 50.154Diğer Dönen Varlıklar71.013 73.342İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar71.013 73.342ARA TOPLAM20.934.277 12.948.824TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.934.277 12.948.824DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar241 199Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar241 199Diğer Alacaklar10.193 10.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.193 10.193Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 275.041 229.956Maddi Duran Varlıklar6 17.791.842 13.929.264Kullanım Hakkı Varlıkları392.276 300.598Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 354.908 303.443Peşin Ödenmiş Giderler697.624 620.946İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 45.786 12.868İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler651.838 608.078TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.522.125 15.394.599TOPLAM VARLIKLAR40.456.402 28.343.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.837.640 48.544İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.837.640 48.544Banka Kredileri7 1.837.640 48.544Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları524.327 160.334İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları524.327 160.334Banka Kredileri7 488.056 129.998Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 36.271 30.336Ticari Borçlar2.799.641 1.851.288İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 910.768 384.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.888.873 1.466.328Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 87.862 67.192Diğer Borçlar50.631 35.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar50.631 35.000Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)244.498 110.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)244.498 110.800Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 1.160.664 356.834Kısa Vadeli Karşılıklar67.515 62.243Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 67.515 62.243Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.510 122.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.510 122.310ARA TOPLAM507.362 403.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 507.362 403.156Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 ar28.889.705 21.980.817Ödenmiş Sermaye12 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.265.675 9.020.007Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.404 -54.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.404 -54.295Yabancı Para Çevrim Farkları12.355.079 9.074.302Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.422 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)13.422 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13.422 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.758.560 1.401.860Yasal Yedekler1.758.560 1.401.860Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.831.027 6.235.437Net Dönem Karı veya Zararı6.120.857 2.423.349TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.889.705 21.980.817TOPLAM KAYNAKLAR40.456.402 28.343.423Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -3.188.482 3.188.482Transferler37.700 2.117.728 -2.155.428 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.354 5.187.421 1.069.390 6.225.457 6.225.457Dönem Karı (Zararı)1.069.390 1.069.390 1.069.390Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.354 5.187.421 5.156.067 5.156.067Kar Payları-522.000 -522.000 -522.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.204.371 1.204.371Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -80.018 10.530.930 1.401.860 6.072.858 1.069.390 21.895.184 21.895.184Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.555.432 4.555.432Transferler356.700 2.066.649 -2.423.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.109 4.521.718 13.422 6.120.857 10.620.888 10.620.888Dönem Karı (Zararı)6.120.857 6.120.857 6.120.857Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.109 4.521.718 13.422 4.500.031 4.500.031Kar Payları-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -1.240.941 1.240.941Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -89.404 12.355.079 13.422 1.758.560 5.831.027 6.120.85701.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.120.857 1.069.390 3.004.600 395.969DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.486.609 5.156.067 767.957 2.690.690Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -43.886 -39.193 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları4.521.718 5.187.421 767.957 2.690.690Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.777 7.839 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 8.777 7.839 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.422 0 4.371 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.896 0 5.828 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17.896 0 5.828 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.474 0 -1.457 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 -4.474 0 -1.457 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.500.031 5.156.067 772.328 2.690.690TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.620.888 6.225.457 3.776.928 3.086.659Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.620.888 6.225.457 3.776.928 3.086.659http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972551BIST