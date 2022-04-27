***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 18:13
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 15.591.204 5.562.625
Satışların Maliyeti
13 -11.135.167 -3.622.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.456.037 1.940.561
BRÜT KAR (ZARAR)
4.456.037 1.940.561
Genel Yönetim Giderleri
14 -86.421 -40.564
Pazarlama Giderleri
14 -65.251 -32.870
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-357 -46
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 23.402 12.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -51.293 -42.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.276.117 1.837.608
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
142 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-245 -1.423
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -2.287 -4.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.273.727 1.831.962
Finansman Gelirleri
15 341.036 127.662
Finansman Giderleri
15 -669.671 -265.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.945.092 1.694.054
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.283.810 -637.572
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.418.528 -461.759
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
134.718 -175.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.661.282 1.056.482
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.661.282 1.056.482
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.661.282 1.056.482
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,91768344 0,36430413
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,91768344 0,36430413
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.457.089 1.219.739
Dönem Karı (Zararı)
2.661.282 1.056.482
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.661.282 1.056.482
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.209.417 730.899
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 380.910 190.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-318 -559
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 47
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -318 -606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.477 26.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 46.730 16.988
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 10.747 9.168
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-219.343 -100.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -321.052 -109.180
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 133.258 15.669
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-31.549 -6.701
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-275.525 -27.874
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.984 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-19.984 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.287 4.223
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 2.287 4.223
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.283.810 637.572
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
103 1.423
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
103 1.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-537.269 -202.404
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.194 138.245
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-552.404 401.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
459.210 -263.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.337 4.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.337 4.430
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
56.485 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.730.204 -361.769
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
44.932 -21.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
865.023 -175.088
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
278.017 226.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
587.006 -401.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.755 43.312
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.755 43.312
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.723 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
292.874 170.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.467 -4.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
312.341 174.670
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.333.430 1.584.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -7.883 -8.119
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -290 -296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.868.168 -356.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-922.342 -318.992
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
364 2
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
364 2
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-644.052 -405.445
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -643.755 -403.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -297 -1.914
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-278.654 80.059
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-278.654 80.059
Alınan Temettüler
0 6.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.646.992 -935.274
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.249.766 379.211
Kredilerden Nakit Girişleri
4.249.766 379.211
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-609.527 -42.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-609.527 -42.504
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
21.225 2.338.902
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.227 -608
Ödenen Temettüler
-8.656.991 -3.710.391
Ödenen Faiz
-24.396 -9.527
Alınan Faiz
374.158 109.643
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.112.245 -34.527
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.065.661 646.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.046.584 612.411
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.779.460 38.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.732.876 651.014
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.733.934 8.824.568
Ticari Alacaklar
3.154.553 2.766.145
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.331.268 1.619.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
823.285 1.146.263
Diğer Alacaklar
40.619 60.718
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 21.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.619 39.493
Türev Araçlar
3.671 54.786
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.671 54.786
Stoklar
4 17.034.088 13.919.002
Peşin Ödenmiş Giderler
252.657 271.402
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
252.657 271.402
Diğer Dönen Varlıklar
130.878 101.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
130.878 101.459
ARA TOPLAM
26.350.400 25.998.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.350.400 25.998.080
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
397 361
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
397 361
Diğer Alacaklar
5.900 5.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.900 5.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 404.225 370.292
Maddi Duran Varlıklar
6 30.317.161 27.366.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
633.832 583.444
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 595.252 549.570
Peşin Ödenmiş Giderler
1.169.802 880.675
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 49.032 44.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.120.770 836.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.126.569 29.757.191
TOPLAM VARLIKLAR
59.476.969 55.755.271
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.256.381 2.022.735
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.256.381 2.022.735
Banka Kredileri
7 6.256.381 2.022.735
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
450.060 779.150
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
450.060 779.150
Banka Kredileri
7 410.942 741.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 39.118 37.651
Ticari Borçlar
4.316.173 3.141.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 756.745 435.475
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.559.428 2.705.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 85.664 99.622
Diğer Borçlar
129.633 77.807
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
129.633 77.807
Türev Araçlar
10.180 3.093
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.180 3.093
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
815.021 516.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
815.021 516.163
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.496.186 1.868.124
Kısa Vadeli Karşılıklar
94.309 81.784
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 94.309 81.784
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.747 3.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
107.747 3.114
ARA TOPLAM
13.761.354 8.592.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.761.354 8.592.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.467.941 2.250.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.467.941 2.250.936
Banka Kredileri
7 2.226.114 2.016.952
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 241.827 233.984
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
686.755 647.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 686.755 647.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 5.460.736 5.106.530
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.615.432 8.005.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.376.786 16.598.102
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.100.183 39.157.169
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.338.703 23.500.964
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-166.482 -166.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-166.482 -166.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.505.185 23.667.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.388 10.809
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.388 10.809
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.388 10.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.049.060 2.193.560
Yasal Yedekler
3.049.060 2.193.560
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.156.362 4.083.318
Net Dönem Karı veya Zararı
2.661.282 6.468.354
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.100.183 39.157.169
TOPLAM KAYNAKLAR
59.476.969 55.755.271
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.5 -4.555.432 4.555.432
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817
Transferler
356.700 2.066.649 -2.423.349
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.700.539 1.056.482 3.757.021 3.757.021
Dönem Karı (Zararı)
1.056.482 1.056.482 1.056.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.700.539 2.700.539 2.700.539
Kar Payları
-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -868.238 868.238
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -54.295 10.906.603 1.758.560 5.458.324 1.056.482 22.025.838 22.025.838
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169
Transferler
855.500 5.612.854 -6.468.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 3.997.929 -16.197 2.661.282 6.643.014 6.643.014
Dönem Karı (Zararı)
2.661.282 2.661.282 2.661.282
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 3.997.929 -16.197 3.981.732 3.981.732
Kar Payları
-8.700.000 -8.700.000 -8.700.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.1 -5.160.190 5.160.190
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -166.482 22.505.185 -5.388 3.049.060 6.156.362 2.661.282 37.100.183 37.100.183
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.661.282 1.056.482
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.997.929 2.700.539
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.997.929 2.700.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.197 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.765 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-20.765 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.568 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 4.568 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.981.732 2.700.539
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.643.014 3.757.021
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.643.014 3.757.021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024374
BIST