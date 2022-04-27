***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 15.591.204 5.562.625Satışların Maliyeti13 -11.135.167 -3.622.064TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.456.037 1.940.561BRÜT KAR (ZARAR)4.456.037 1.940.561Genel Yönetim Giderleri14 -86.421 -40.564Pazarlama Giderleri14 -65.251 -32.870Araştırma ve Geliştirme Giderleri-357 -46Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 23.402 12.976Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -51.293 -42.449ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.276.117 1.837.608Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler142 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-245 -1.423Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -2.287 -4.223FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.273.727 1.831.962Finansman Gelirleri15 341.036 127.662Finansman Giderleri15 -669.671 -265.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.945.092 1.694.054Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -1.283.810 -637.572Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.418.528 -461.759Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri134.718 -175.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.661.282 1.056.482DÖNEM KARI (ZARARI)2.661.282 1.056.482Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.661.282 1.056.482Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,91768344 0,36430413Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,91768344 0,36430413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.457.089 1.219.739Dönem Karı (Zararı)2.661.282 1.056.482Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.661.282 1.056.482Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.209.417 730.899Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13/14 380.910 190.170Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-318 -559Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 47Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -318 -606Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler57.477 26.156Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 46.730 16.988Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 10.747 9.168Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-219.343 -100.212Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -321.052 -109.180Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 133.258 15.669Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-31.549 -6.701Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-275.525 -27.874Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-19.984 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-19.984 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.287 4.223İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 2.287 4.223Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.283.810 637.572Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler103 1.423Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler103 1.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-537.269 -202.404Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-93.194 138.245İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-552.404 401.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)459.210 -263.068Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.337 4.430İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.337 4.430Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)56.485 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.730.204 -361.769Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)44.932 -21.575Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler865.023 -175.088İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)278.017 226.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)587.006 -401.813Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.755 43.312İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.755 43.312Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.723 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler292.874 170.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-19.467 -4.629Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)312.341 174.670Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.333.430 1.584.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -7.883 -8.119Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -290 -296Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -1.868.168 -356.823YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-922.342 -318.992İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri364 2Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri364 2Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-644.052 -405.445Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -643.755 -403.531Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -297 -1.914Verilen Nakit Avans ve Borçlar-278.654 80.059İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-278.654 80.059Alınan Temettüler0 6.392FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.646.992 -935.274Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.249.766 379.211Kredilerden Nakit Girişleri4.249.766 379.211Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-609.527 -42.504Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-609.527 -42.504İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış21.225 2.338.902Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.227 -608Ödenen Temettüler-8.656.991 -3.710.391Ödenen Faiz-24.396 -9.527Alınan Faiz374.158 109.643YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.112.245 -34.527Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.065.661 646.938NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.046.584 612.411DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.779.460 38.603DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.732.876 651.014Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.733.934 8.824.568Ticari Alacaklar3.154.553 2.766.145İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.331.268 1.619.882İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar823.285 1.146.263Diğer Alacaklar40.619 60.718İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 21.225İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar40.619 39.493Türev Araçlar3.671 54.786Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar3.671 54.786Stoklar4 17.034.088 13.919.002Peşin Ödenmiş Giderler252.657 271.402İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler252.657 271.402Diğer Dönen Varlıklar130.878 101.459İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar130.878 101.459ARA TOPLAM26.350.400 25.998.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.350.400 25.998.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar397 361Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar397 361Diğer Alacaklar5.900 5.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.900 5.900Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 404.225 370.292Maddi Duran Varlıklar6 30.317.161 27.366.949Kullanım Hakkı Varlıkları633.832 583.444Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 595.252 549.570Peşin Ödenmiş Giderler1.169.802 880.675İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 49.032 44.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.120.770 836.025TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.126.569 29.757.191TOPLAM VARLIKLAR59.476.969 55.755.271KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.256.381 2.022.735İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.256.381 2.022.735Banka Kredileri7 6.256.381 2.022.735Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları450.060 779.150İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları450.060 779.150Banka Kredileri7 410.942 741.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 39.118 37.651Ticari Borçlar4.316.173 3.141.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 756.745 435.475İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.559.428 2.705.772Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 85.664 99.622Diğer Borçlar129.633 77.807İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar129.633 77.807Türev Araçlar10.180 3.093Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10.180 3.093Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)815.021 516.163İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)815.021 516.163Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 1.496.186 1.868.124Kısa Vadeli Karşılıklar94.309 81.784Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 94.309 81.784Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler107.747 3.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler107.747 3.114ARA TOPLAM13.761.354 8.592.839TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.761.354 8.592.839UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.467.941 2.250.936İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.467.941 2.250.936Banka Kredileri7 2.226.114 2.016.952Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 241.827 233.984Türev Araçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar686.755 647.797Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 686.755 647.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 5.460.736 5.106.530TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.615.432 8.005.263TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.376.786 16.598.102ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.100.183 39.157.169Ödenmiş Sermaye12 2.900.000 2.900.000Sermaye Düzeltme Farkları164 164Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.338.703 23.500.964Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-166.482 -166.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-166.482 -166.482Yabancı Para Çevrim Farkları22.505.185 23.667.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.388 10.809Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.388 10.809Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.388 10.809Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.049.060 2.193.560Yasal Yedekler3.049.060 2.193.560Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.156.362 4.083.318Net Dönem Karı veya Zararı2.661.282 6.468.354TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.100.183 39.157.169TOPLAM KAYNAKLAR59.476.969 55.755.271Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 13.629.734 1.401.860 1.680.005 2.423.349 21.980.817 21.980.817Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.5 -4.555.432 4.555.432Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.900.000 164 -54.295 9.074.302 1.401.860 6.235.437 2.423.349 21.980.817 21.980.817Transferler356.700 2.066.649 -2.423.349Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 2.700.539 1.056.482 3.757.021 3.757.021Dönem Karı (Zararı)1.056.482 1.056.482 1.056.482Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 2.700.539 2.700.539 2.700.539Kar Payları-3.712.000 -3.712.000 -3.712.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -868.238 868.238Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -54.295 10.906.603 1.758.560 5.458.324 1.056.482 22.025.838 22.025.838Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.900.000 164 -166.482 23.667.446 10.809 2.193.560 4.083.318 6.468.354 39.157.169 39.157.169Transferler855.500 5.612.854 -6.468.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 3.997.929 -16.197 2.661.282 6.643.014 6.643.014Dönem Karı (Zararı)2.661.282 2.661.282 2.661.282Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 3.997.929 -16.197 3.981.732 3.981.732Kar Payları-8.700.000 -8.700.000 -8.700.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.1 -5.160.190 5.160.190Dönem Sonu Bakiyeler2.900.000 164 -166.482 22.505.185 -5.388 3.049.060 6.156.362 2.661.282 37.100.183 37.100.183Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.661.282 1.056.482DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.997.929 2.700.539Yabancı Para Çevrim Farkları3.997.929 2.700.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.197 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-20.765 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-20.765 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.568 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 4.568 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.981.732 2.700.539TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.643.014 3.757.021Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.643.014 3.757.021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024374BIST