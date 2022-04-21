***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangak Seçimin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2022 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,13 - 2021 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 İsdemir Genel Kurul Toplantı Tutanağı 17.03.2022.pdf - TutanakEK: 2 İsdemir Hazır Bulunanlar Listesi 17.03.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 İsdemir 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 İsdemir Ordinary General Assembly Meeting Minutes 17.03.2022.pdf - TutanakEK: 5 İsdemir List of Attendees 17.03.2022.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 6 İsdemir 2021 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 17.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İskenderun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022751BIST