***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 10.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.12.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Dağıtılması öngörülen toplam tutarın bir kısmı %19,8 oranında stopaja tabi tutulmuş geçmiş yıl karı olduğundan, GVK Geçici 62. madde uyarınca bu kazançların dağıtımı aşamasında stopaj kesintisi yapılmamaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, 321.063.479 TL'si Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61. maddesi uyarınca tevkifata tutulmuş kazançlardan karşılanmak üzere toplam 4.350.000.000 TL dağıtılması teklif edilmiştir. (a) 321.063.479 TL / 2.900.000.000 = 0,1107115 TL (stopajsız) (b) 4.028.936.521 TL / 2.900.000.000 = 1,3892885 TL (hisse başına kazanç üzerinden %15 stopajı = 1,1808952 TL) (a+b) 0,1107115 TL + 1,1808952 TL = 1,2916067 TLNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 Peşin 1,5000000 150 13,89288456 1,2916067 129,16067B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 Peşin 1,5000000 150 13,89288456 1,2916067 129,16067Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 08.12.2021 10.12.2021 09.12.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, ISDMR(FARKLI GRUP), TREISDC00012 0 0B Grubu, ISDMR, TREISDC00020 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 10 Kasım 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile geçmiş yıl kârlarından tek seferde dağıtım yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 08 Aralık 2021 olarak belirlenmesi hususlarının, 06 Aralık 2021 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İsdemir Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 İsdemir Dividend Distribution Table.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976904BIST