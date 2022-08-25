***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.08.2022 09:27
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
20/05/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/08/2022
Açıklama
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu tamamlanmış olup, Şirketimizin 9,51 (%95,06) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 25 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 9,61 (%96,06)'e yükselmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu ekte yer almaktadır. Ayrıca bu rapora Şirketimizin internet sitesinden (www.isdemir.com.tr) ulaşılabilir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,67 97,39 98,19 94,47 96,06
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058276
BIST