***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.11.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz özel durum açıklamasına istinaden, Şirketimiz tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na karşı Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/125E. sayılı dosyasına kayden rücuan alacak istemiyle açılan dava mahkemenin 30.06.2016 tarih ve 2016/340K. Sayılı kararı ile 52.857.450,12 TL alacağın avans faizi ile birlikte tahsili şeklinde neticelenmiştir. Mahkeme kararına karşı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu temyiz ve karar düzeltme başvuruları Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin kararları ile reddedilerek, mahkeme kararı Şirketimiz lehine kesinleşmiştir. Bu kapsamda daha önceki dönemlerde finansal tablolarda şüpheli alacak karşılığı ayrılmış olan toplam 84.147.490,71 TL alacağımızın 52.857.450,12 TL anapara ve faizi dahil olmak üzere 111.849.622,79 TL tutarındaki kısmı 21.07.2020 tarihinde tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861206BIST