***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla - ATAER Holding A.Ş.'nin (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) Yönetim Kurulu Başkanı, - Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin (Temsilcisi: Toker ÖZCAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza , olarak seçilmelerine ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketimizi her konuda en geniş anlamda sınırsız olarak herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte müştereken temsil etmek üzere 1 yıl süreyle imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861207BIST