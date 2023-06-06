***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Özçelik-İş Sendikası arasında devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış ve sözleşme 6 Haziran 2023 tarihinde bağıtlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156593BIST