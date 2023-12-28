***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 781 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Şirketimiz tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 2023/43 no.lu Yönetim Kurulu kararı gereğince, Volkan ÜNLÜEL'in yerine Eren Ziya DİK'in OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir. Eren Ziya DİK'in özgeçmişine ekte yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230316BIST