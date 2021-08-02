***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2021 17:45
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT KEYFLİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.)
SABRİ KILIÇ İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Atölyeler ve Bakım Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954192
BIST
17:491.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,54
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
17:498,3593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0788
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
17:499,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0953
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
17:49487,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,74
|Açılış
|: 487,50
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler17:49
|IDGYO
|3,30
|75.012.729
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.491.248
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|INTEM
|39,56
|15.511.041
|% 9,95
|
|DOBUR
|15,48
|3.455.377
|% 9,94
|
|METUR
|6,14
|138.688.217
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|807.363.274
|% -9,85
|
|KARYE
|9,85
|115.698.835
|% -9,63
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|EMKEL
|2,50
|94.388.719
|% -7,75
|
|GARAN
|8,57
|901.406.560
|% 0,59
|
|KARSN
|4,12
|807.363.274
|% -9,85
|
|ASELS
|15,93
|717.363.199
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,41
|619.483.191
|% 0,84
|
|THYAO
|12,90
|536.073.046
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,41
|619.483.191
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,81
|342.129.700
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|807.363.274
|% -9,85
|
|ODAS
|1,32
|236.584.904
|% -1,07
|
|CEMAS
|1,34
|225.176.200
|% 1,52
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3562
|8,3593
|% -0,93
|
|Euro
|9,9309
|9,9412
|% -0,95
|
|Sterlin
|11,5837
|11,6418
|% -0,96
|
|Frank
|9,1977
|9,2531
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% -0,99
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,55
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-1,61
|