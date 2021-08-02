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***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2021 17:45



***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT KEYFLİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.)
SABRİ KILIÇ İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Atölyeler ve Bakım Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954192


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Çeyrek 778 796 -9,64  
Gümüş.Ons 25,48 25,51 0,00  
Gümüş Gr. 6,84 6,84 -0,08  
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