***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMESUT KEYFLİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.)SABRİ KILIÇ İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Atölyeler ve Bakım Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954192BIST