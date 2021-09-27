***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.09.2021 17:35
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MESUT KEYFLİ Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.)
BUĞRA ŞENER İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Çelik Üretim Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965376
BIST
17:471.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:478,8232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8123
17:4710,3442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0893
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:47497,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,74
|Açılış
|: 497,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.718.964
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.831.445
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|66.174.435
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|20.822.495
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,68
|22.448.976
|% -7,57
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|AKYHO
|2,11
|49.305.184
|% -7,05
|
|KIMMR
|3,75
|199.210.187
|% -6,72
|
|GARAN
|8,92
|1.346.057.836
|% 1,13
|
|THYAO
|13,58
|1.121.175.623
|% -0,29
|
|BIOEN
|37,46
|558.156.608
|% -0,48
|
|TUPRS
|111,70
|537.239.250
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,36
|504.564.859
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|504.564.859
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.346.057.836
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|190.660.207
|% -0,56
|
|THYAO
|13,58
|1.121.175.623
|% -0,29
|
|KRDMD
|6,39
|450.125.973
|% 2,24
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8215
|8,8232
|% -0,48
|
|Euro
|10,3325
|10,3442
|% -0,86
|
|Sterlin
|12,0723
|12,1328
|% -0,12
|
|Frank
|9,4982
|9,5554
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3460
|2,3578
|% -0,45
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,57
|