***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.04.2021 18:45
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan - Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Cengiz AYDIN ile Ali FİDAN'ın görev almalarına ve komite başkanlığına Mahmut Cengiz AYDIN'nın
seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Kurtuluş Bedri VAROĞLU ve Mahmut Cengiz AYDIN
ile Erdemir Yatırımcı İlişkileri Müdürü İdil ÖNAY ERGİN'in görev almalarına ve komite başkanlığına Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali FİDAN ile Kurtuluş Bedri VAROĞLU'nun görev almalarına ve komite başkanlığına Ali FİDAN'ın seçilmesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924481
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