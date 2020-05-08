***ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.05.2020 15:12
***ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISFAK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
28/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISFA92015
Nominal Değer (TL)
223.300.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/05/2020
Vadesi (Gün)
140
İtfa Tarihi
25/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843638
BIST
14:5998.629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 229,74
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
14:597,1241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
14:597,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
14:59392,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 392,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.416.018
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.557
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|SEYKM
|12,94
|39.907.817
|% -9,07
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,56
|902.431.278
|% -1,54
|
|GARAN
|8,02
|527.896.887
|% 0,00
|
|HALKB
|5,44
|461.793.712
|% 4,82
|
|AFYON
|2,88
|426.164.513
|% 3,60
|
|VAKBN
|4,63
|391.881.077
|% 2,89
|
|KRDMD
|2,56
|902.431.278
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,13
|342.277.475
|% 0,00
|
|AFYON
|2,88
|426.164.513
|% 3,60
|
|HALKB
|5,44
|461.793.712
|% 4,82
|
|VAKBN
|4,63
|391.881.077
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7730
|8,8170
|% 0,01
|
|Frank
|7,2874
|7,3313
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8866
|1,8961
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,65
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,50
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,50
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,30
|