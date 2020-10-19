***ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
19.10.2020 17:38
***ISFAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISFAK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISFA12120
Nominal Değer (TL)
87.150.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/10/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
18/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882427
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,9006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0327
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
18:059,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0169
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3237
En Düşük
9,2236
18:05484,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.883.010
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.922.342
|% 10,00
|
|NUHCM
|30,14
|37.455.916
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.295.039
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.096.334
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.973.582
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.074.805.126
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.378.016
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|767.652.666
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|750.105.137
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,31
|584.497.474
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8959
|7,9006
|% -0,41
|
|Euro
|9,3070
|9,3130
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,2301
|10,2814
|% 0,12
|
|Frank
|8,6481
|8,7002
|% 0,14
|
|Riyal
|2,0987
|2,1093
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem