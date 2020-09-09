***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
09.09.2020 16:36
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/08/2014
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 02/04/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemize ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/04/2020 06/04/2020 10052
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874187
BIST
17:551.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,22
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.099
En Düşük
1.087
17:557,4850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
17:558,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8643
En Düşük
8,7995
17:55468,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,56
|Açılış
|: 468,39
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
469,48
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SEYKM
|11,99
|42.000.293
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|40.237.831
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|28.979.248
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|18.002.454
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|DGATE
|11,95
|181.588.882
|% -9,95
|
|EUYO
|2,15
|80.897.948
|% -9,66
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|PETKM
|4,50
|2.921.863.241
|% 9,76
|
|TUPRS
|84,45
|1.393.981.766
|% 6,56
|
|ZOREN
|2,89
|879.750.472
|% 9,89
|
|AFYON
|4,18
|761.486.342
|% 3,98
|
|ODAS
|2,63
|755.485.304
|% 5,20
|
|PETKM
|4,50
|2.921.863.241
|% 9,76
|
|ZOREN
|2,89
|879.750.472
|% 9,89
|
|ODAS
|2,63
|755.485.304
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,79
|430.573.369
|% -1,10
|
|AKENR
|2,06
|404.599.027
|% 9,57
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4826
|7,4850
|% 0,04
|
|Euro
|8,8401
|8,8501
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6987
|9,7473
|% 0,13
|
|Frank
|8,1596
|8,2088
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,02
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|15,92
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|0,11
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:58DESA
Yüzde 9.86 oranında artışla 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 385 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 29 artarak (% 0.63 ) 1, 006
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, MMCAS, KSTUR, EMNIS, SUMAS, IZTAR, YONGA, TKURU, UZERB, COSMO
-
17:57
SNPAM, MERIT, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
EUKYO, PEGYO, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında