***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/08/2014AçıklamalarEsas sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 02/04/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemize ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 02/04/2020 06/04/2020 10052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874187BIST