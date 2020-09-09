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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

09.09.2020 16:36
GÜNCEL HABERLER



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/08/2014
Açıklamalar

Esas sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 02/04/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemize ekte verilmektedir.  

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/04/2020 06/04/2020 10052



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874187


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