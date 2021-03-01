***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/02/2021Açıklamalar01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.Kar dağıtım tablosu güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914234BIST