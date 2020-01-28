***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler21 63.500 0 0 5.277 0 0 0 4 0 0 0 12.347 58.096 0 49.530 0 188.754TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.365 0 0 -31.365Yeni Bakiye63.500 0 0 5.277 0 0 0 4 0 0 0 12.347 58.096 -31.365 49.530 0 157.389Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 -83 0 0 0 -3.201 0 0 147.018 0 143.734Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.530 0 -49.530 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.530 0 -49.530 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler21 63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye63.500 0 0 5.277 0 0 0 -79 0 0 0 9.146 107.626 -31.365 147.018 0 301.123Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 -239 0 0 0 22.958 0 0 -23.348 0 -629Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.018 0 -147.018 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.018 0 -147.018 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler63.500 0 0 5.277 0 0 0 -318 0 0 0 32.104 254.644 -31.365 -23.348 0 300.494Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ26 477.229 530.465FAKTORİNG GELİRLERİ477.229 530.465Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler462.780 489.758İskontolu73.557 92.664Diğer389.223 397.094Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar14.449 40.707İskontolu2.572 4.883Diğer11.877 35.824FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)27 -357.782 -455.243Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-281.559 -364.783Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-269 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-59.544 -71.773Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-16.410 -18.687BRÜT KAR (ZARAR)119.447 75.222ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)28 -33.672 -29.725Personel Giderleri-24.119 -20.786Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-295 -188Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-9.258 -8.751Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)85.775 45.497DİĞER FAALİYET GELİRLERİ29 393.456 1.287.006Bankalardan Alınan Faizler331 22Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri2.191 2.716Sermaye Piyasası İşlemleri Karı213 344Türev Finansal İşlemler Karı54.647 124.785Kambiyo İşlemleri Karı298.352 1.140.710Diğer37.722 18.429KARŞILIK GİDERLERİ30 -202.294 -10Özel Karşılıklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-202.294 -10Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -307.240 -1.138.527Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-3.151 -595Kambiyo İşlemleri Zararı-291.854 -1.137.894Diğer-12.235 -38NET FAALİYET KARI (ZARARI)-30.303 193.966BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.303 193.966SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)32 6.955 -46.948Cari Vergi Karşılığı0 -38.743Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-74 -8.593Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi7.029 388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-23.348 147.018DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI33 -23.348 147.018Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-23.348 147.018Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı91.871 123.679Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri429.148 489.758Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-333.706 -436.556Alınan Temettüler2.191 2.716Alınan Ücret ve Komisyonlar14.449 40.707Elde Edilen Diğer Kazançlar54.647 124.785Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar18.834 8.136Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-33.377 -20.786Ödenen Vergiler-12.819 -46.948Diğer-47.496 -38.133Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim473.316 -454.581Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-592.666 1.479.990Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış11.246 -3.262Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-893 2.069Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-6.956Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.062.585 -1.933.378Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı565.187 -330.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIElden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)22.657 932Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-72Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları22.657 860FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit590.150Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-589.350 -271.774Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-589.350 318.376Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.827 1.445Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)321 -10.221Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.555 17.776Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 7.876 7.555Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-23.348 147.018DİĞER KAPSAMLI GELİRLER22.719 -3.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-239 -83Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -307 -104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler68 21Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6 22.958 -3.201Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri6 22.958 -3.201TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-629 143.734Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 997 6.879 7.876 2.107 5.448 7.555GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 146 0 146 979 0 979GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 44.799 0 44.799 21.842 0 21.842İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 2.570.506 608.217 3.178.723 2.200.533 524.334 2.724.867Faktoring Alacakları2.545.266 614.482 3.159.748 2.201.496 528.479 2.729.975İskontolu Faktoring Alacakları (Net)623.702 141.297 764.999 315.924 101.991 417.915Diğer Faktoring Alacakları1.921.564 473.185 2.394.749 1.885.572 426.488 2.312.060Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 227.541 0 227.541 31.016 0 31.016Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -202.301 -6.265 -208.566 -31.979 -4.145 -36.124ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 1.328 0 1.328 1.373 0 1.373MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 1.081 0 1.081 1.228 0 1.228YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI11 12.819 0 12.819 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 12.631 0 12.631 5.608 0 5.608DİĞER AKTİFLER13 5.692 133 5.825 6.854 348 7.202ARA TOPLAM2.649.999 615.229 3.265.228 2.240.524 530.130 2.770.654SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.649.999 615.229 3.265.228 2.240.524 530.130 2.770.654YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 2.622.200 327.744 2.949.944 1.699.454 164.542 1.863.996FAKTORİNG BORÇLARI7 1.765 1.090 2.855 2.106 1.742 3.848KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 309 0 309 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 577.835 0 577.835TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER17 3.116 0 3.116 0 0 0KARŞILIKLAR19 3.570 0 3.570 2.742 0 2.742Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı19 3.570 0 3.570 2.742 0 2.742Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU20 3.314 0 3.314 20.089 0 20.089ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER18 656 970 1.626 299 722 1.021ARA TOPLAM2.634.930 329.804 2.964.734 2.302.525 167.006 2.469.531SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR300.494 0 300.494 301.123 0 301.123Ödenmiş Sermaye21 63.500 0 63.500 63.500 0 63.500Sermaye Yedekleri21 5.277 0 5.277 5.277 0 5.277Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri5.277 0 5.277 5.277 0 5.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-318 0 -318 -79 0 -79Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21 32.104 0 32.104 9.146 0 9.146Kar Yedekleri22 254.644 0 254.644 107.626 0 107.626Yasal Yedekler12.700 0 12.700 8.439 0 8.439Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler241.944 0 241.944 99.187 0 99.187Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-54.713 0 -54.713 115.653 0 115.653Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-31.365 0 -31.365 -31.365 0 -31.365Dönem Net Kâr veya Zararı-23.348 0 -23.348 147.018 0 147.018Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.935.424 329.804 3.265.228 2.603.648 167.006 2.770.654Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ58.645 253.234 311.879 58.178 65.715 123.893RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ126.107 80.548 206.655 223.224 47.935 271.159ALINAN TEMİNATLAR23 23.938.799 15.844.494 39.783.293 20.716.876 14.063.343 34.780.219VERİLEN TEMİNATLAR23 21.152 39.345 60.497 1.081.269 4.397 1.085.666TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR23 284.710 284.353 569.063 428.915 427.443 856.358Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler284.710 284.353 569.063 428.915 427.443 856.358Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri284.710 284.353 569.063 428.915 427.443 856.358Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER23 431.131 95.790 526.921 173.995 109.502 283.497NAZIM HESAPLAR TOPLAMI24.860.544 16.597.764 41.458.308 22.682.457 14.718.335 37.400.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814871BIST