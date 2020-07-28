***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler22 63.500 5.277 -79 9.146 107.626 -31.365 147.018 301.123Yeni Bakiye63.500 5.277 -79 9.146 107.626 -31.365 147.018 301.123Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.819 13.217 21.036Kar Dağıtımı147.018 -147.018Yedeklere Aktarılan Tutarlar147.018 -147.018Dönem Sonu Bakiyeler63.500 5.277 -79 16.965 254.644 -31.365 13.217 322.159Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler22 63.500 5.277 -318 32.104 254.644 -31.365 -23.348 300.494Yeni Bakiye63.500 5.277 -318 32.104 254.644 -31.365 -23.348 300.494Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.924 17.115 34.039İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı86.500 -86.500Kar Dağıtımı-31.365 8.017 23.348Yedeklere Aktarılan Tutarlar-31.365 31.365Diğer-23.348 23.348Dönem Sonu Bakiyeler150.000 5.277 -318 49.028 136.779 -23.348 17.115 334.533Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ27 153.464 271.324 71.291 110.501FAKTORİNG GELİRLERİ153.464 271.324 71.291 110.501Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler149.164 258.435 69.366 106.862İskontolu44.795 33.447 23.551 18.705Diğer104.369 224.988 45.815 88.157Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.300 12.889 1.925 3.639İskontolu2.065 964 944 532Diğer2.235 11.925 981 3.107FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)28 -107.382 -210.445 -45.378 -97.760Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-98.400 -159.022 -37.184 -73.390Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-148 -188 -76 -188İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.779 -40.537 -6.779 -19.170Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.055 -10.698 -1.339 -5.012BRÜT KAR (ZARAR)46.082 60.879 25.913 12.741ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)29 -19.169 -16.974 -9.239 -8.368Personel Giderleri-14.041 -12.068 -6.996 -6.083Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-412 -384 -85 -90Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-4.716 -4.522 -2.158 -2.195Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)26.913 43.905 16.674 4.373DİĞER FAALİYET GELİRLERİ30 206.229 196.353 109.324 113.432Bankalardan Alınan Faizler0 331 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri3.407 2.191 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı21 122 17 52Türev Finansal İşlemler Karı14.036 39.787 15.507 23.409Kambiyo İşlemleri Karı177.034 137.249 87.588 79.643Diğer11.731 16.673 6.212 10.328KARŞILIK GİDERLERİ31 -29.066 -87.710 -5.840 -9.312Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları8 -29.066 -87.710 -5.840 -9.312Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -183.125 -135.678 -101.491 -71.362Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-321 -20 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-182.796 -135.654 -101.489 -71.358Diğer-8 -4 -2 -4NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.951 16.870 18.667 37.131BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.951 16.870 18.667 37.131SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)33 -3.836 -3.653 -3.433 -7.174Cari Vergi Karşılığı-2.154 -4.951 -526 -4.951Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.934 -578 -2.907 -2.223Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.252 1.876 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)17.115 13.217 15.234 29.957DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI17.115 13.217 15.234 29.957Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.115 13.217 15.234 29.957Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı34.160 26.910Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri150.816 257.652Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-100.774 -195.568Alınan Temettüler3.407 2.191Alınan Ücret ve Komisyonlar4.300 12.889Elde Edilen Diğer Kazançlar19.705 58.177Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar10.031 11.548Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.041 -12.068Ödenen Vergiler-1.628 -5.277Diğer-37.656 -102.634Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-489.502 143.859Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-182.930 -486.251Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.576 2.768Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)6.453 -2.057Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.807 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-311.347 641.488Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-6.061 -12.089Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-455.342 170.769YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.113 -1.855Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6 2Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 -134Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.107 -1.987FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit464.934 410.609Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -577.835İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit464.934 -167.226Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.399 611Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)9.884 2.167Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.876 7.555Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 17.760 9.722Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)17.115 13.217 15.234 29.957DİĞER KAPSAMLI GELİRLER16.924 7.819 20.586 5.801Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar16.924 7.819 20.586 5.801Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri16.924 7.819 20.586 5.801TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.039 21.036 35.820 35.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 4.178 13.582 17.760 997 6.879 7.876GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 446 0 446 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 211 0 211 146 0 146GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 61.723 0 61.723 44.799 0 44.799İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8 2.669.459 682.163 3.351.622 2.570.506 608.217 3.178.723Faktoring Alacakları2.659.960 692.307 3.352.267 2.545.266 614.482 3.159.748İskontolu Faktoring Alacakları (Net)530.414 292.384 822.798 623.702 141.297 764.999Diğer Faktoring Alacakları2.129.546 399.923 2.529.469 1.921.564 473.185 2.394.749Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8 226.956 0 226.956 227.541 0 227.541Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)8 -217.457 -10.144 -227.601 -202.301 -6.265 -208.566ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 3.110 0 3.110 1.328 0 1.328MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 1.046 0 1.046 1.081 0 1.081YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI12 0 0 0 12.819 0 12.819ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 10.949 0 10.949 12.631 0 12.631DİĞER AKTİFLER14 16.203 372 16.575 5.692 133 5.825ARA TOPLAM2.767.325 696.117 3.463.442 2.649.999 615.229 3.265.228SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.767.325 696.117 3.463.442 2.649.999 615.229 3.265.228YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER15 2.155.619 487.531 2.643.150 2.622.200 327.744 2.949.944FAKTORİNG BORÇLARI8 1.648 7.660 9.308 1.765 1.090 2.855KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR16 2.116 0 2.116 309 0 309İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)17 464.934 0 464.934 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER18 175 0 175 3.116 0 3.116KARŞILIKLAR20 3.642 0 3.642 3.570 0 3.570Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı20 3.642 0 3.642 3.570 0 3.570Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU21 3.450 0 3.450 3.314 0 3.314ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER19 1.216 918 2.134 656 970 1.626ARA TOPLAM2.632.800 496.109 3.128.909 2.634.930 329.804 2.964.734SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR334.533 0 334.533 300.494 0 300.494Ödenmiş Sermaye22 150.000 0 150.000 63.500 0 63.500Sermaye Yedekleri22 5.277 0 5.277 5.277 0 5.277Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri5.277 0 5.277 5.277 0 5.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-318 0 -318 -318 0 -318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler22 49.028 0 49.028 32.104 0 32.104Kar Yedekleri23 136.779 0 136.779 254.644 0 254.644Yasal Yedekler12.700 0 12.700 12.700 0 12.700Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler124.079 0 124.079 241.944 0 241.944Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-6.233 0 -6.233 -54.713 0 -54.713Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-23.348 0 -23.348 -31.365 0 -31.365Dönem Net Kâr veya Zararı17.115 0 17.115 -23.348 0 -23.348Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.967.333 496.109 3.463.442 2.935.424 329.804 3.265.228Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ38.205 302.436 340.641 58.645 253.234 311.879RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ127.931 72.243 200.174 126.107 80.548 206.655ALINAN TEMİNATLAR24 25.462.200 19.647.222 45.109.422 23.938.799 15.844.494 39.783.293VERİLEN TEMİNATLAR24 52.860 26.692 79.552 21.152 39.345 60.497TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR24 178.992 178.910 357.902 284.710 284.353 569.063Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler178.992 178.910 357.902 284.710 284.353 569.063Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri178.992 178.910 357.902 284.710 284.353 569.063Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER24 411.257 109.427 520.684 431.131 95.790 526.921NAZIM HESAPLAR TOPLAMI26.271.445 20.336.930 46.608.375 24.860.544 16.597.764 41.458.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862827BIST