***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler21 63.500 5.277 -318 32.104 254.644 -31.365 -23.348 300.494Yeni Bakiye63.500 5.277 -318 32.104 254.644 -31.365 -23.348 300.494Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.924 17.115 34.039İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı86.500 -86.500Kar Dağıtımı-31.365 8.017 23.348Yedeklere Aktarılan Tutarlar-31.365 31.365Diğer-23.348 23.348Dönem Sonu Bakiyeler150.000 5.277 -318 49.028 136.779 -23.348 17.115 334.533Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler21 150.000 5.277 -439 153.009 136.779 -23.348 55.292 476.570Yeni Bakiye150.000 5.277 -439 153.009 136.779 -23.348 55.292 476.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.595 -1.680 66.921 27.646Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-224 -224Kar Dağıtımı24Dağıtılan Temettü31.967 -55.292Yedeklere Aktarılan Tutarlar31.944 23.348 -55.292Diğer23Dönem Sonu Bakiyeler150.000 5.053 -439 115.415 167.066 0 66.921 504.016Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ26 305.079 153.464 160.207 71.291FAKTORİNG GELİRLERİ305.079 153.464 160.207 71.291Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler297.007 149.164 155.899 69.366İskontolu132.147 44.795 71.216 23.551Diğer164.860 104.369 84.683 45.815Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar8.072 4.300 4.308 1.925İskontolu3.735 2.065 1.842 944Diğer4.337 2.235 2.466 981FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)27 -232.192 -107.382 -121.963 -45.378Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-178.749 -98.400 -96.721 -37.184Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-215 -148 -98 -76İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-42.355 -6.779 -21.099 -6.779Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-10.873 -2.055 -4.045 -1.339BRÜT KAR (ZARAR)72.887 46.082 38.244 25.913ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)28 -20.521 -19.169 -10.157 -9.239Personel Giderleri-15.050 -14.041 -7.442 -6.996Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-437 -412 -80 -85Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-5.034 -4.716 -2.635 -2.158Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)52.366 26.913 28.087 16.674DİĞER FAALİYET GELİRLERİ29 284.081 206.229 89.300 109.324Bankalardan Alınan Faizler0 0 0 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri8.639 3.407 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı30 21 22 17Türev Finansal İşlemler Karı3.061 14.036 0 15.507Kambiyo İşlemleri Karı246.472 177.034 82.974 87.588Diğer25.879 11.731 6.304 6.212KARŞILIK GİDERLERİ30 -19.200 -29.066 -7.236 -5.840Özel Karşılıklar0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları-19.200 -29.066 -7.236 -5.840Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -240.484 -183.125 -80.750 -101.491Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-6.065 -321 -329 0Kambiyo İşlemleri Zararı-234.409 -182.796 -80.421 -101.489Diğer-10 -8 0 -2NET FAALİYET KARI (ZARARI)76.763 20.951 29.401 18.667BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.763 20.951 29.401 18.667SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)32 -9.842 -3.836 -3.792 -3.433Cari Vergi Karşılığı-18.949 -2.154 -10.874 -526Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-295 -2.934 0 -2.907Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.402 1.252 7.082 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)66.921 17.115 25.609 15.234DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI66.921 17.115 25.609 15.234Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları66.921 17.115 25.609 15.234Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı75.912 115.733Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri297.007 337.177Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-232.094 -239.184Alınan Temettüler8.639 3.407Alınan Ücret ve Komisyonlar8.072 11.129Elde Edilen Diğer Kazançlar41.033 65.502Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar8.340 39.602Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.353 -27.733Ödenen Vergiler-27.834 -1.628Diğer-11.898 -72.539Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-275.640 -737.650Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-301.813 -1.280.679Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış45.896 -2.266Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-6.722 6.877Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.088 575Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 537.843Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-14.089 0Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-199.728 -621.917YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-5.223 -3.767Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller135 7Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.088 -3.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.346.549 638.450Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.111.395 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit235.154 638.450Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 1.720Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)30.338 14.493Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.369 7.876Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 52.707 22.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)66.921 17.115 25.609 15.234DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-37.595 16.924 -25.256 20.586Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-37.595 16.924 -25.256 20.586Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri7 -37.595 16.924 -25.256 20.586TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.326 34.039 353 35.820Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 49.308 3.399 52.707 13.980 8.389 22.369GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 1.492 0 1.492 1.684 0 1.684TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 0 0 5.736 0 5.736GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 126.275 0 126.275 164.904 0 164.904İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)8 3.536.271 1.145.468 4.681.739 3.273.540 1.146.260 4.419.800Faktoring Alacakları3.534.144 1.157.269 4.691.413 3.258.710 1.158.430 4.417.140İskontolu Faktoring Alacakları (Net)1.146.659 484.508 1.631.167 1.126.688 415.468 1.542.156Diğer Faktoring Alacakları2.387.485 672.761 3.060.246 2.132.022 742.962 2.874.984Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar8 227.091 0 227.091 227.049 0 227.049Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)8 -224.964 -11.801 -236.765 -212.219 -12.170 -224.389ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 3.368 0 3.368 2.135 0 2.135MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 2.916 0 2.916 869 0 869YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12 25.180 0 25.180 16.073 0 16.073DİĞER AKTİFLER13 14.593 719 15.312 10.965 651 11.616ARA TOPLAM3.759.403 1.149.586 4.908.989 3.489.886 1.155.300 4.645.186SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI3.759.403 1.149.586 4.908.989 3.489.886 1.155.300 4.645.186YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER14 2.431.982 1.068.641 3.500.623 2.456.768 1.035.572 3.492.340FAKTORİNG BORÇLARI8 611 2.399 3.010 6.021 3.711 9.732KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR15 1.973 0 1.973 884 0 884İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)16 870.119 0 870.119 643.248 0 643.248GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER17 329 0 329 0 0 0KARŞILIKLAR19 4.492 0 4.492 5.028 0 5.028Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı19 4.492 0 4.492 5.028 0 5.028Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU17.259 0 17.259 15.100 0 15.100ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER18 1.759 5.409 7.168 713 1.571 2.284ARA TOPLAM3.328.524 1.076.449 4.404.973 3.127.762 1.040.854 4.168.616SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR504.016 0 504.016 476.570 0 476.570Ödenmiş Sermaye21 150.000 0 150.000 150.000 0 150.000Sermaye Yedekleri21 5.053 0 5.053 5.277 0 5.277Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri5.053 0 5.053 5.277 0 5.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler21 -439 0 -439 -439 0 -439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler22 115.415 0 115.415 153.009 0 153.009Kar Yedekleri167.066 0 167.066 136.779 0 136.779Yasal Yedekler14.297 0 14.297 12.700 0 12.700Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler152.769 0 152.769 124.079 0 124.079Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar66.921 0 66.921 31.944 0 tım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri28.138 26.116 54.254 88.246 80.746 168.992Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER23 1.011.850 164.066 1.175.916 768.401 117.109 885.510NAZIM HESAPLAR TOPLAMI34.075.533 27.659.601 61.735.134 29.635.333 22.861.768 52.497.101http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964146BIST