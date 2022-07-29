***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler21 150.000 5.277 -439 153.009 136.779 -23.348 55.292 476.570Yeni Bakiye150.000 5.277 -439 153.009 136.779 -23.348 55.292 476.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.595 -1.680 66.921 27.646Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-224 -224Kar Dağıtımı31.967 23.348 -55.292 24Yedeklere Aktarılan Tutarlar31.944 23.348 -55.292Diğer23 23Dönem Sonu Bakiyeler150.000 5.053 -439 115.415 167.066 0 66.921 504.016Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler21 150.000 5.053 -590 191.585 167.066 121.372 634.486Yeni Bakiye150.000 5.053 -590 191.585 167.066 121.372 634.486Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.585 154.932 119.347Kar Dağıtımı121.372 -121.372Yedeklere Aktarılan Tutarlar121.372 -121.372Dönem Sonu Bakiyeler150.000 5.053 -590 156.000 288.438 0 154.932 753.833Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ26 628.842 305.079