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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.07.2022 18:10
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 150.000 5.277 -439 153.009 136.779 -23.348 55.292 476.570
Yeni Bakiye
150.000 5.277 -439 153.009 136.779 -23.348 55.292 476.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.595 -1.680 66.921 27.646
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-224 -224
Kar Dağıtımı
31.967 23.348 -55.292 24
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
31.944 23.348 -55.292
Diğer
23 23
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 5.053 -439 115.415 167.066 0 66.921 504.016
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
21 150.000 5.053 -590 191.585 167.066 121.372 634.486
Yeni Bakiye
150.000 5.053 -590 191.585 167.066 121.372 634.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.585 154.932 119.347
Kar Dağıtımı
121.372 -121.372
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
121.372 -121.372
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 5.053 -590 156.000 288.438 0 154.932 753.833


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26 628.842 305.079
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KRPLS 5,65 551.528.428 % 9,92  
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ICBCT 6,25 65.791.907 % 9,84  
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Dolar 17,9111 17,9135 % -0,05  
Euro 18,3127 18,3689 % 0,51  
Sterlin 21,7756 21,8848 % 0,01  
Frank 18,7695 18,8825 % 0,33  
Riyal 4,7592 4,7830 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 10,44  
Altın Gr. 1.017 1.018 4,97  
Cumhuriyet 6.711 6.812 2,00  
Tam 6.777 6.865 31,00  
Yarım 3.302 3.356 15,00  
Çeyrek 1.656 1.678 8,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,40 0,35  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,19  
B. Petrol 104 104 1,96  
Seans Raporu 18:05
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