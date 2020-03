***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/02/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih23/03/2020Saati14:00Adresiİş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3.2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4.Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaya sunulması, 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8.Şirket nezdinde oluşan geçmiş yıllara ait zararların, olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılarak mahsup edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9.Şirket'in ödenmiş sermayesinin 63.500.000 TL'den, 86.500.000 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 150.000.000 TL'ye arttırılması teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ile bu bağlamda Şirket'in esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması, 10. Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi, 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 13.Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen Konularİş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.03.2020 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 4. Levent- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 20/03/2020 tarih 53404499 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu duruma itiraz eden pay temsilcisinin bulunmadığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, 63.500.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 6.350.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş olup, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Şencan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sn. Mehmet Şencan'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Neslihan Oruç'un, tutanak yazmanlığına Sn. Zeynep Karaca'nın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2019 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi. 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kâr/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Ali Erdal Aral ve Sayın Ahmet Hakan Ünal'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Ömer Karakuş ve Sayın Özge Küllah Kurtuluş'un Yönetim Kurulu üyelik atamaları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Ömer Karakuş ve Sayın Özge Küllah Kurtuluş'un Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilişkin önerge okundu. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31/03/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sayın Mehmet Şencan'ın, Sayın Uygar Şafak Öğün'ün, Sayın Nurlan Erol'un, Sayın Necati Çağlar'ın, Sayın İbrahim Volkan Ergan'ın, Sayın Ethem Eliaçık'ın, Sayın Özge Küllah Kurtuluş'un, Sayın Doruk Yurtkuran'ın ve Sayın Ömer Karakuş'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı ortaklara okundu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 23.347.756,11 TL net dönem zararı bulunması sebebi ile kar dağıtımının söz konusu olmadığı ve mevcut zararın Şirket bünyesinde tutulmasına oybirliğiyle karar verildi. 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket nezdinde oluşan 31.364.970,50 TL tutarındaki geçmiş yıllara ait zararların, olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılarak mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve tüm pay sahipleri tarafından incelenen değişiklik taslağına, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04/03/2020 tarih ve 50035491/431.02-E-00052875538 sayılı yazısı ile izin verildiği görülmüştür. Yapılan oylama sonucunda, BDDK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilerek, Şirketin ödenmiş sermayesinin 63.500.000 TL'den, 86.500.000 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 150.000.000 TL'ye artırılmasına oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2020 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ilişkin önerge ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 12.200 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 12- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarToplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.