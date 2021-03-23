***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih19/03/2021Saati14:00Adresiİş Kuleleri Kule:1 Kat:10 Levent Beşiktaş İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3.2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4.Yıl içinde ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaya sunulması, 5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8.Şirket nezdinde oluşan geçmiş yıllara ait zararların, olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılarak mahsup edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Bağımsız Denetçi'nin seçilmesi, 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 12.Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen Konularİş Faktoring Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.03.2021 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan İş Kuleleri, Kule 1, Kat 10, 34330 4. Levent- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 18/03/2021 tarih 62435170 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu duruma itiraz eden pay temsilcisinin bulunmadığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, pay sahiplerinin tamamının toplantıya iştirak ettikleri, 150.000.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 15.000.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş olup gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ozan Gürsoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sn. Ozan Gürsoy'un, oy toplama memurluğuna Sn. Neslihan Oruç'un, tutanak yazmanlığına Sn. Zeynep Karaca'nın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait faaliyet raporu toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan okunmamasına, 2020 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun ise sadece nihai görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılına ait şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporunun nihai görüş bölümü okundu. Şirket'in Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait faaliyet raporu ile şirket bağımsız dış denetleme kuruluşu raporu müzakere edildi. 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kâr/zarar hesapları toplantı öncesinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulduğundan, okunmaksızın onaya sunulması için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı. 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin bilgi notu okundu. 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan sonra Sayın Mehmet Şencan ve Sayın Ethem Eliaçık'ın istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine TTK Madde 363 gereğince seçilen Sayın Ozan Gürsoy ve Sayın Mehmet Türk'ün Yönetim Kurulu üyelik atamaları genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Ozan Gürsoy ve Sayın Mehmet Türk'ün Yönetim Kurulu üyelik atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündeme ilişkin önerge okundu. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31/03/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sayın Ozan Gürsoy'un, Sayın Uygar Şafak Öğün'ün, Sayın Nurlan Erol'un, Sayın Necati Çağlar'ın, Sayın İbrahim Volkan Ergan'ın, Sayın Mehmet Türk'ün, Sayın Özge Küllah Kurtuluş'un, Sayın Doruk Yurtkuran'ın ve Sayın Ömer Karakuş'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararı ortaklara okundu. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisi görüşülerek, Şirketin 2020 yılı kar dağıtımına esas net dönem karı olan 31.944.730,44 TL üzerinden hesaplanan 1.597.236,52 TL'nin Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 1.751.550,72 TL'nin Sermaye Yedekleri hesabında özel fon olarak ayrılmasına, bakiye 28.595.943,20 TL'nin ise Olağanüstü Yedekler olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi. 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket nezdinde oluşan 23.347.756,13 TL tutarındaki geçmiş yıllara ait zararların, olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılarak mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2021 yılında bağımsız dış denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ilişkin önerge ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi ve konuya ilişkin önerge ortakların onayına sunuldu. 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine aylık 13.800 TL brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantı başkanlığı tarafından pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı sonlandırılmıştır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarToplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919853BIST