***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.08.2020 17:37
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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21/08/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 450.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 20.08.2020 tarih ve 52/1018 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.08.2020 tarihli verilen cevabi yazıda yurtiçinde ihraç edilmek üzere 450.000.000-TL yurtiçi ihraç tavanı verildiği, 420.000.000-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanarak teslim edildiği, 30.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, 8.182.000 TL'lik kısmının istenildiği an, geri kalan 21.818.000 TL'lik kısmının halihazırda tedavülde olan 21.818.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunun karara bağlandığı bildirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870695
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|GARFA
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|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3138
|7,3182
|% 0,28
|
|Euro
|8,6033
|8,6212
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,5460
|9,5939
|% -0,73
|
|Frank
|7,9766
|8,0246
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9435
|1,9533
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-11,80
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,58
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,12
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|B. Petrol
|43,73
|43,73
|-1,15
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