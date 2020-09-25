***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihli verilen cevabi yazıda yurtiçinde ihraç edilmek üzere 672.000.000-TL yurtiçi ihraç tavanı verildiği, 448.700.000-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanarak teslim edildiği, 223.300.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunun karara bağlandığı bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876756BIST