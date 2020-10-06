***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/10/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyayası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanan toplam 672.000.000 TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ilk etapta 448.700.000 TL'lik ihraç belgesi teslim edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na itfaya ilişkin tevsik edici belgenin iletilmesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu diğer 223.300.000 TL'lik ihraç belgesini teslim etmiştir. Teslim edilen ilgili İhraç Belgesi ile İhraç Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878705BIST