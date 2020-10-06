***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
06.10.2020 17:44
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/10/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyayası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanan toplam 672.000.000 TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ilk etapta 448.700.000 TL'lik ihraç belgesi teslim edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na itfaya ilişkin tevsik edici belgenin iletilmesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu diğer 223.300.000 TL'lik ihraç belgesini teslim etmiştir. Teslim edilen ilgili İhraç Belgesi ile İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878705
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0426
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7890
|7,7983
|% 0,43
|
|Euro
|9,1709
|9,1915
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,0675
|10,1180
|% 0,18
|
|Frank
|8,4874
|8,5385
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0726
|2,0830
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-8,76
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|0,87
|