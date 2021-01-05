***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
05.01.2021 16:19
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05/01/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 787.400.000.-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1614 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 787.400.000-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 355.250.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 432.150.000 TL'lik kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897140
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|23,32
|2.701.992
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.495.002
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.409.072
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.840.232
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.596.886
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.244.883.254
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.486.441.785
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.893.391.608
|% 5,22
|
|GARAN
|10,09
|1.759.602.392
|% -2,23
|
|KOZAL
|104,80
|1.640.902.819
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,40
|3.244.883.254
|% 2,13
|
|PETKM
|5,24
|1.893.391.608
|% 5,22
|
|KARSN
|3,62
|1.051.200.099
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,04
|788.044.359
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,73
|728.800.647
|% -2,15
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4194
|7,4302
|% 0,11
|
|Euro
|9,1097
|9,1226
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0509
|10,1013
|% 0,16
|
|Frank
|8,4032
|8,4538
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9732
|1,9831
|% 0,07
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.123
|29,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
Seans Raporu
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