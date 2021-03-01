***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/03/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun31.12.2020 tarih ve 79/1614 sayılı kararı ile onaylanan toplam 787.400.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 432.150.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913958BIST