***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.06.2021 15:18
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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15/06/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 1.167.560.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 10.06.2021 tarih ve 30/874 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1.167.560.000-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 997.560.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 170.000.000-TL'lik kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942388
BIST
15:111.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -14,35
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:118,5455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0763
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:1110,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0906
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:11513,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,97
|Açılış
|: 513,17
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MRSHL
|277,20
|4.840.879
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.016.864
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,04
|6.134.002
|% 9,49
|
|TKURU
|127,80
|1.535.298
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.249.462
|% -9,82
|
|DERHL
|4,42
|23.421.823
|% -8,87
|
|EKGYO
|2,23
|986.896.612
|% 2,29
|
|THYAO
|14,51
|845.745.408
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,49
|621.615.745
|% -1,96
|
|GARAN
|8,37
|595.145.641
|% 0,12
|
|KOZAL
|123,80
|406.642.683
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,23
|986.896.612
|% 2,29
|
|YKBNK
|2,24
|304.788.322
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,82
|367.548.523
|% -3,54
|
|IHLGM
|1,24
|109.925.989
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,49
|621.615.745
|% -1,96
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5420
|8,5455
|% 0,90
|
|Euro
|10,3504
|10,3579
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,9756
|12,0356
|% 0,54
|
|Frank
|9,4589
|9,5159
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2724
|2,2838
|% 0,93
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,32
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.376
|3.463
|59,37
|
|Yarım
|1.632
|1.675
|28,71
|
|Çeyrek
|818
|838
|14,36
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|73,73
|73,73
|0,87
|
Seans Raporu
15:11
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15:24XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 9, 435.00 milyon TL de
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15:23VAKFN
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 105, 443 adet işlem
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15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, GUBRF
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15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.72 ) 1, 267
-
15:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, TUREX, MRSHL