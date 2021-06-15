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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

15.06.2021 15:18



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/06/2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 1.167.560.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 10.06.2021 tarih ve 30/874 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1.167.560.000-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 997.560.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 170.000.000-TL'lik kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942388


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