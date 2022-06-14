***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
14.06.2022 18:18
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/06/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 1.739.000.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 09.06.2022 tarih ve 30/875 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1.739.000.000-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 976.000.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 763.000.000-TL'lik kalan kısma dair ihraç belgeleri ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037277
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.008,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.008,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2684
|17,2848
|% 0,13
|
|Euro
|17,9979
|18,0262
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,6862
|20,7899
|% -0,87
|
|Frank
|17,1960
|17,2996
|% -0,23
|
|Riyal
|4,5915
|4,6145
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-4,90
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.688
|6.800
|-18,00
|
|Yarım
|3.283
|3.326
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,05
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,72
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem