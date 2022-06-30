***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
30.06.2022 16:31
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/06/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/875 sayılı kararı ile onaylanan toplam 1.739.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 224.000.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040381
BIST
16:242.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,50
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:2416,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0499
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:2417,4058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:24974,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,29
|Açılış
|: 974,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YGGYO
|22,90
|8.896.749
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.842.408
|% 9,87
|
|GESAN
|42,62
|240.644.138
|% 9,23
|
|MERIT
|32,10
|17.631.112
|% 8,89
|
|BMSCH
|10,74
|106.866.440
|% 8,48
|
|LIDFA
|11,34
|30.846.938
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.554.663
|% -9,98
|
|BERA
|14,56
|476.180.552
|% -8,49
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|ULUSE
|206,80
|18.418.354
|% -7,14
|
|THYAO
|47,02
|3.941.511.738
|% 1,82
|
|SISE
|21,50
|2.832.952.192
|% 3,97
|
|EREGL
|27,22
|1.403.462.800
|% 2,56
|
|KRDMD
|11,41
|1.078.486.731
|% 2,24
|
|SAHOL
|19,15
|952.396.701
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,69
|922.600.370
|% 6,32
|
|YKBNK
|4,36
|636.341.621
|% 1,63
|
|TSKB
|2,03
|289.831.558
|% 0,50
|
|ODAS
|2,88
|416.197.509
|% -0,69
|
|SISE
|21,50
|2.832.952.192
|% 3,97
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6790
|16,6909
|% 0,32
|
|Euro
|17,3827
|17,4097
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,2048
|20,3061
|% 0,44
|
|Frank
|17,3722
|17,4769
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4300
|4,4523
|% 0,16
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|0,93
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,30
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.504
|6.600
|-41,00
|
|Yarım
|3.183
|3.227
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,57
|20,61
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,73
|