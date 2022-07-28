***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
28.07.2022 15:52
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/07/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/875 sayılı kararı ile onaylanan toplam 1.739.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 400.000.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048579
BIST
16:112.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,02
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:1117,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0553
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:1118,2879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:111.005,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,16
|Açılış
|: 1.005,40
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.008,59
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:11
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,19
|36.568.937
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,68
|577.712
|% 9,85
|
|BIZIM
|22,48
|69.905.641
|% 9,55
|
|BRKO
|2,45
|5.422.700
|% 8,89
|
|LIDFA
|9,83
|162.781.149
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|78.732.119
|% -9,95
|
|MTRKS
|57,75
|19.219.043
|% -7,08
|
|YEOTK
|87,60
|150.595.235
|% -5,86
|
|UFUK
|74,50
|4.594.765
|% -5,70
|
|PSGYO
|3,11
|234.785.629
|% 8,36
|
|MAKIM
|14,59
|179.951.189
|% 0,34
|
|AGHOL
|63,50
|167.520.664
|% 1,36
|
|GESAN
|54,25
|167.101.139
|% 2,17
|
|BASGZ
|15,94
|151.387.308
|% 2,97
|
|PSGYO
|3,11
|234.785.629
|% 8,36
|
|SEGYO
|1,14
|56.962.884
|% 1,79
|
|MOBTL
|1,76
|50.664.659
|% 0,57
|
|HUNER
|3,23
|64.280.857
|% -0,31
|
|MAKIM
|14,59
|179.951.189
|% 0,34
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9252
|17,9344
|% 0,31
|
|Euro
|18,2617
|18,2879
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,6776
|21,7864
|% 0,03
|
|Frank
|18,6404
|18,7527
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7600
|4,7839
|% 0,29
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|11,54
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|7,43
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.802
|69,00
|
|Tam
|6.708
|6.777
|-14,00
|
|Yarım
|3.268
|3.313
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.656
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,27
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,01
|