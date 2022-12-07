***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
07.12.2022 15:58
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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07/12/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 1.958.000.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 02.12.2022 tarih ve 70/1716 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1.958.000.000-TL-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 1.400.000.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 558.000.000-TL'lik kalan kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085236
BIST
16:424.925
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|Değişim
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|YESIL
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|60.857.045
|% 10,00
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|BARMA
|134,30
|541.712.305
|% 9,99
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|GLCVY
|38,32
|191.697.010
|% 9,99
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|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
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|KRONT
|98,75
|33.222.777
|% 9,97
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|VBTYZ
|67,50
|41.408.138
|% -10,00
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|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
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|PRDGS
|12,24
|43.378.672
|% -8,72
|
|HEDEF
|21,48
|29.321.623
|% -8,21
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|EUREN
|15,37
|802.521.966
|% -8,21
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|KRDMD
|17,62
|12.372.093.899
|% -0,45
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|THYAO
|137,00
|7.414.565.608
|% 1,03
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|ASELS
|50,65
|5.273.285.914
|% 3,28
|
|PETKM
|18,02
|4.506.700.091
|% 0,11
|
|EREGL
|41,62
|3.631.991.089
|% -2,25
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|KRDMD
|17,62
|12.372.093.899
|% -0,45
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|EKGYO
|7,16
|2.151.464.040
|% -1,10
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|PETKM
|18,02
|4.506.700.091
|% 0,11
|
|ADESE
|1,97
|430.103.850
|% 7,65
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|ISCTR
|10,23
|2.056.945.969
|% 0,20
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6368
|18,6425
|% 0,04
|
|Euro
|19,6531
|19,6619
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,6628
|22,7764
|% 0,52
|
|Frank
|19,7713
|19,8904
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,15
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,32
|
|Cumhuriyet
|7.145
|7.253
|10,00
|
|Tam
|7.183
|7.235
|35,00
|
|Yarım
|3.479
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|0,17
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|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,84
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