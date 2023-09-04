***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/09/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 3.451.000.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 31.08.2023 tarih ve 51/1048 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191260BIST