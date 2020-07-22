***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.07.2020 13:27
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 450.000.000 TL'ye (DörtyüzellimilyonTürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _22072020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861124
BIST
13:17118.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 879,46
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
13:176,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
13:177,9206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
13:17408,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 4,99
|Açılış
|: 408,80
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.418.473
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.898.587
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|644.932
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.353.783
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|692.223
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|53.580.895
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|1.509.904
|% -9,90
|
|KUTPO
|42,14
|80.055.342
|% -8,47
|
|CASA
|21,90
|6.594
|% -4,78
|
|EKGYO
|2,41
|3.042.997.160
|% 6,64
|
|ASELS
|33,34
|954.699.486
|% 3,09
|
|GARAN
|8,04
|553.297.552
|% 1,26
|
|AFYON
|4,79
|414.764.377
|% 2,79
|
|KRDMD
|3,11
|339.088.219
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,41
|3.042.997.160
|% 6,64
|
|KRDMD
|3,11
|339.088.219
|% 2,30
|
|IHLGM
|1,78
|188.022.600
|% 1,71
|
|CEMAS
|1,74
|152.391.297
|% 0,00
|
|AFYON
|4,79
|414.764.377
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6563
|8,6997
|% -0,01
|
|Frank
|7,3148
|7,3588
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8208
|1,8300
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|13,72
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.675
|28,50
|
|Tam
|2.732
|2.744
|29,10
|
|Yarım
|1.326
|1.342
|14,30
|
|Çeyrek
|665
|672
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,98
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|4,81
|4,82
|0,15
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,37
|