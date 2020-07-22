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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.07.2020 13:27
GÜNCEL HABERLER



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 450.000.000 TL'ye (DörtyüzellimilyonTürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _22072020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861124


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YONGA 31,94 644.932 % 9,99  
QNBFL 101,60 4.353.783 % 9,96  
FRIGO 26,94 692.223 % 9,96  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6563 8,6997 % -0,01  
Frank 7,3148 7,3588 % 0,51  
Riyal 1,8208 1,8300 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 13,72  
Altın Gr. 408 409 4,74  
Cumhuriyet 2.652 2.675 28,50  
Tam 2.732 2.744 29,10  
Yarım 1.326 1.342 14,30  
Çeyrek 665 672 7,10  
Gümüş.Ons 21,94 21,98 0,67  
Gümüş Gr. 4,81 4,82 0,15  
B. Petrol 43,95 43,95 -0,37  
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