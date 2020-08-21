***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.08.2020 17:34
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 450.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 20.08.2020 tarih ve 52/1018 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.08.2020 tarihli verilen cevabi yazıda yurtiçinde ihraç edilmek üzere 450.000.000-TL yurtiçi ihraç tavanı verildiği, 420.000.000-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanarak teslim edildiği, 30.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, 8.182.000 TL'lik kısmının istenildiği an, geri kalan 21.818.000 TL'lik kısmının halihazırda tedavülde olan 21.818.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunun karara bağlandığı bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 1 Başvuru Formu-Is Faktoring_06082020.pdf
EK: 2 İş faktoring onaylı ihraç belgesi_420 mio TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870689
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.141
En Düşük
1.107
18:057,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,6650
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,56
|Açılış
|: 455,39
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|Önceki Kapanış
|: 456,95
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460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3125
|7,3227
|% 0,35
|
|Euro
|8,6082
|8,6264
|% -0,37
|
|Sterlin
|9,5379
|9,5858
|% -0,81
|
|Frank
|7,9772
|8,0252
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9422
|1,9519
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-5,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,83
|