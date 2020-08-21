***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 450.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 20.08.2020 tarih ve 52/1018 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.08.2020 tarihli verilen cevabi yazıda yurtiçinde ihraç edilmek üzere 450.000.000-TL yurtiçi ihraç tavanı verildiği, 420.000.000-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanarak teslim edildiği, 30.000.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, 8.182.000 TL'lik kısmının istenildiği an, geri kalan 21.818.000 TL'lik kısmının halihazırda tedavülde olan 21.818.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunun karara bağlandığı bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek 1 Başvuru Formu-Is Faktoring_06082020.pdfEK: 2 İş faktoring onaylı ihraç belgesi_420 mio TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870689BIST