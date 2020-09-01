***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.09.2020 14:06
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 672.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 672.000.000 TL'ye (AltıyüzyetmişikimilyonTürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _01Eylül2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872619
BIST
15:221.071
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.064
15:227,3573
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3720
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|Önceki Kapanış
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7,3765
En Düşük
7,3225
15:228,8202
En Yüksek
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|: 0,55%
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|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
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8,8470
En Düşük
8,7425
15:22470,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
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|Açılış
|: 470,52
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
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472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DOGUB
|4,73
|41.134.882
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.665.104
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.900.888
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.068.621
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,45
|9.362.532
|% -7,63
|
|ASELS
|16,30
|538.720.817
|% 0,37
|
|FENER
|27,86
|510.380.041
|% 8,66
|
|GARAN
|6,75
|460.870.229
|% -0,15
|
|ICBCT
|8,28
|433.479.955
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,97
|379.371.172
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,74
|282.273.781
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,97
|379.371.172
|% -2,62
|
|GSRAY
|3,14
|314.268.179
|% 1,29
|
|PETKM
|3,87
|369.470.723
|% -1,02
|
|IHLGM
|1,44
|115.830.363
|% 1,41
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3558
|7,3597
|% 0,19
|
|Euro
|8,8143
|8,8204
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,8812
|9,9308
|% 0,92
|
|Frank
|8,0817
|8,1304
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9560
|1,9658
|% 0,15
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|20,96
|
|Altın Gr.
|470
|471
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|32,00
|
|Tam
|3.104
|3.183
|31,54
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|15,25
|
|Çeyrek
|753
|770
|7,63
|
|Gümüş.Ons
|28,72
|28,77
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,15
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|