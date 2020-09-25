***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yurtiçinde ihraç edilmek üzere 672.000.000-TL yurtiçi ihraç tavanı verildiği, 448.700.000-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanarak teslim edildiği, 223.300.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunun karara bağlandığı bildirilmiştir. Bu nedenle İhraç Tavanı Tutarı düzeltilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 448.700.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 672.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihli verilen cevabi yazıda yurtiçinde ihraç edilmek üzere 672.000.000-TL yurtiçi ihraç tavanı verildiği, 448.700.000-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanarak teslim edildiği, 223.300.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunun karara bağlandığı bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İşFaktoringİB.pdfEK: 2 Başvuru Formu-Is Faktoring_02092020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876747BIST