***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.09.2020 17:14
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yurtiçinde ihraç edilmek üzere 672.000.000-TL yurtiçi ihraç tavanı verildiği, 448.700.000-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanarak teslim edildiği, 223.300.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunun karara bağlandığı bildirilmiştir. Bu nedenle İhraç Tavanı Tutarı düzeltilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 448.700.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere 672.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.09.2020 tarihli verilen cevabi yazıda yurtiçinde ihraç edilmek üzere 672.000.000-TL yurtiçi ihraç tavanı verildiği, 448.700.000-TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanarak teslim edildiği, 223.300.000 TL ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin/belgelerinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesinden sonra teslim edileceği hususunun karara bağlandığı bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İşFaktoringİB.pdf
EK: 2 Başvuru Formu-Is Faktoring_02092020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876747
BIST