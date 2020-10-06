***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.10.2020 16:34
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanan toplam 672.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ilk etapta 448.700.000.-TL'lik ihraç belgesi teslim edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na itfaya ilişkin tevsik edici belgenin iletilmesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu diğer 223.300.000.-TL'lik ihraç belgesini teslim etmiştir. Teslim edilen ilgili İhraç Belgesi ile İhraç Başvuru Formu ektedir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 672.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 04.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.09.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.09.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanan toplam 672.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ilk etapta 448.700.000.-TL'lik ihraç belgesi teslim edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na itfaya ilişkin tevsik edici belgenin iletilmesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu diğer 223.300.000.-TL'lik ihraç belgesini teslim etmiştir. Teslim edilen ilgili İhraç Belgesi ile İhraç Başvuru Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_02092020.pdf
EK: 2 İş Faktoring onaylı ihraç belgesi_223.3 mio TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878670
BIST
17:181.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.165
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|Önceki Kapanış
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1.170
En Düşük
1.157
17:187,7756
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,7933
En Düşük
7,7419
17:189,1698
En Yüksek
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480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:18
|INVEO
|31,90
|35.662.456
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
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|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
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|YAPRK
|85,80
|1.749.634
|% 10,00
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|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
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|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
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|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|884.318
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.805.041.007
|% 0,84
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|3,32
|1.421.343.645
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.168.338.012
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,48
|818.029.436
|% -0,57
|
|TURSG
|6,19
|776.002.151
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.343.645
|% 9,93
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|GARAN
|7,24
|1.805.041.007
|% 0,84
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|ZOREN
|2,67
|638.074.837
|% 2,30
|
|KRDMD
|3,48
|818.029.436
|% -0,57
|
|EKGYO
|1,79
|356.446.594
|% 1,13
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|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7731
|7,7756
|% 0,14
|
|Euro
|9,1637
|9,1698
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0482
|10,0986
|% -0,01
|
|Frank
|8,4604
|8,5114
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0648
|2,0752
|% 0,05
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|17:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,91
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.154
|3.232
|10,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|5,12
|
|Çeyrek
|764
|782
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
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|B. Petrol
|42,63
|42,63
|1,34
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