***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanan toplam 672.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ilk etapta 448.700.000.-TL'lik ihraç belgesi teslim edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na itfaya ilişkin tevsik edici belgenin iletilmesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu diğer 223.300.000.-TL'lik ihraç belgesini teslim etmiştir. Teslim edilen ilgili İhraç Belgesi ile İhraç Başvuru Formu ektedir.Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 672.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.09.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.09.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2020 tarih ve 60/1175 sayılı kararı ile onaylanan toplam 672.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ilk etapta 448.700.000.-TL'lik ihraç belgesi teslim edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu'na itfaya ilişkin tevsik edici belgenin iletilmesine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu diğer 223.300.000.-TL'lik ihraç belgesini teslim etmiştir. Teslim edilen ilgili İhraç Belgesi ile İhraç Başvuru Formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_02092020.pdfEK: 2 İş Faktoring onaylı ihraç belgesi_223.3 mio TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878670BIST