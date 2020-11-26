***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.11.2020 16:36
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 787.400.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.11.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 787.400.000 TL'ye (Yediyüzseksenyedimilyondörtyüzbin TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin, verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 787.400.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890143
BIST
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|Değişim
|: 0,81%
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|Açılış
|: 1.335
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.326
16:377,8873
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,9000
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464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler16:37
|LOGO
|108,90
|63.449.400
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.387.767
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.387.727
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,25
|2.662.332.376
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,17
|1.729.636.175
|% -0,58
|
|THYAO
|12,10
|1.381.767.812
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,05
|1.244.889.154
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.214.815
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.244.889.154
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,17
|1.729.636.175
|% -0,58
|
|GARAN
|9,25
|2.662.332.376
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,07
|496.566.664
|% 0,98
|
|TSKB
|2,69
|538.528.406
|% -0,74
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8834
|7,8873
|% -0,82
|
|Euro
|9,3886
|9,3953
|% -0,91
|
|Sterlin
|10,4977
|10,5504
|% -1,14
|
|Frank
|8,6499
|8,7021
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0970
|2,1075
|% -0,82
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,97
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-38,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-37,33
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-18,05
|
|Çeyrek
|738
|755
|-9,03
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,69
|47,69
|-0,84
|
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