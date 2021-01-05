***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 787.400.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 787.400.000.-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1614 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 787.400.000-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 355.250.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 432.150.000 TL'lik kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_25112020.pdfEK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_355.250.000 TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897145BIST