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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.01.2021 16:21



***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 787.400.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 787.400.000.-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1614 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 787.400.000-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 355.250.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 432.150.000 TL'lik kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_25112020.pdf
EK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_355.250.000 TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897145


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