***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 787.400.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 79/1614 sayılı kararı ile onaylanan toplam 787.400.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 432.150.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_432.150.000 TL.pdfEK: 2 Başvuru Formu-İş Faktoring_25112020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913960BIST