***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.06.2021 15:21
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.167.560.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere 1.167.560.000-TL nominal değerde ihraç tavanı alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru, SPK'nın 10.06.2021 tarih ve 30/874 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1.167.560.000-TL ihraç tavanına ilişkin olarak 997.560.000-TL'lik kısma dair olan ihraç belgesi onaylı olarak teslim alınmış, 170.000.000-TL'lik kısma dair ihraç belgesi ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfalarına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Kurula iletilerek teslim alınacaktır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_26052021.pdf
EK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_997.560.000 TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942391
BIST
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:22
|MRSHL
|277,20
|4.855.571
|% 10,00
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|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
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|TUREX
|10,21
|84.031.913
|% 9,90
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|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.228.177
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.537.982
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
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|
|YESIL
|2,57
|3.483.686
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
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|THYAO
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|860.056.727
|% -0,62
|
|KRDMD
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|621.992.434
|% -2,09
|
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|% 0,24
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|431.610.386
|% 0,73
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|EKGYO
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|989.342.873
|% 2,75
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|YKBNK
|2,24
|306.030.984
|% -0,44
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|IHLGM
|1,24
|117.434.417
|% 2,48
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|GSRAY
|3,81
|369.195.886
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,48
|621.992.434
|% -2,09
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,5442
|8,5465
|% 0,91
|
|Euro
|10,3499
|10,3575
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,9866
|12,0467
|% 0,64
|
|Frank
|9,4663
|9,5234
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2734
|2,2848
|% 0,97
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,26
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.397
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.376
|3.463
|58,78
|
|Yarım
|1.632
|1.675
|28,43
|
|Çeyrek
|818
|837
|14,22
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,03
|
|B. Petrol
|73,68
|73,68
|0,82
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