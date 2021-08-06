***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.05.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.167.560.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.05.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.06.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve 30/874 sayılı kararı ile onaylanan toplam 1.167.560.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 170.000.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu_İş Faktoring_26052021.pdfEK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_170.000.000 TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955378BIST