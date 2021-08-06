***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.08.2021 16:45
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.05.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.167.560.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.05.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 10.06.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve 30/874 sayılı kararı ile onaylanan toplam 1.167.560.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 170.000.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu_İş Faktoring_26052021.pdf
EK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_170.000.000 TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955378
BIST
16:541.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:548,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1095
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6294
En Düşük
8,5140
16:5410,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0603
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:54489,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,94
|Açılış
|: 489,25
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
488,68
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KTSKR
|35,44
|54.384.812
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.536.512
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.705.750
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|111.367.500
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.380.807
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.722.531
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,63
|97.232.588
|% -9,38
|
|METUR
|4,15
|258.123.349
|% -7,57
|
|GARAN
|9,28
|1.828.569.215
|% 0,22
|
|GENIL
|13,00
|777.008.805
|% 9,98
|
|SISE
|8,05
|723.683.156
|% 2,29
|
|THYAO
|12,80
|648.301.699
|% 0,31
|
|SASA
|30,10
|619.185.869
|% 1,48
|
|GARAN
|9,28
|1.828.569.215
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|309.402.866
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,83
|202.935.892
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,86
|300.036.241
|% -4,35
|
|SISE
|8,05
|723.683.156
|% 2,29
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6259
|8,6294
|% 1,29
|
|Euro
|10,1598
|10,1672
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,9457
|12,0056
|% 0,97
|
|Frank
|9,4202
|9,4770
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% 1,27
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,40
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,21
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.235
|3.318
|-32,47
|
|Yarım
|1.563
|1.605
|-15,70
|
|Çeyrek
|784
|802
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|-0,15
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|0,15
|
Seans Raporu
16:54
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17:09AKENR
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