***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.11.2021 15:01
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 984.220.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 984.220.000 TL'ye (Dokuzyüzseksendörtmilyon ikiyüzyirmibin TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _01112021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973398
BIST
15:101.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,93
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.535
En Düşük
1.516
15:109,5361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0535
|Açılış
|: 9,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
15:1011,0468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0671
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
15:10548,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,81
|Açılış
|: 548,21
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ZRGYO
|2,20
|8.786.430
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.581.173
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|131.617.430
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|101.006.535
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|85.667.291
|% 9,95
|
|EGSER
|14,27
|41.200.946
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,09
|78.038.049
|% -9,91
|
|BIOEN
|24,02
|279.688.386
|% -8,81
|
|NUGYO
|14,27
|31.450.059
|% -8,53
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,12
|1.947.014.821
|% 2,74
|
|SISE
|8,45
|718.420.035
|% -2,42
|
|THYAO
|15,31
|705.240.324
|% 2,27
|
|AKBNK
|5,96
|516.803.860
|% 1,71
|
|BIMAS
|62,70
|512.175.733
|% 0,88
|
|GARAN
|10,12
|1.947.014.821
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,80
|460.067.218
|% 2,56
|
|DOHOL
|2,73
|263.253.045
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,02
|179.152.091
|% 2,54
|
|AKBNK
|5,96
|516.803.860
|% 1,71
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5332
|9,5372
|% -0,55
|
|Euro
|11,0398
|11,0493
|% -0,58
|
|Sterlin
|13,0115
|13,0768
|% -0,51
|
|Frank
|10,4093
|10,4720
|% -0,18
|
|Riyal
|2,5364
|2,5491
|% -0,49
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|6,72
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.597
|3.687
|11,10
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|5,37
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,86
|