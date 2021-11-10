***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.11.2021 17:35
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 984.220.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 984.220.000 TL'ye (Dokuzyüzseksendörtmilyon ikiyüzyirmibin TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 984.220.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976856
BIST
17:571.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,77
|Açılış
|: 1.618
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|Önceki Kapanış
|: 1.616
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1.627
En Düşük
1.604
17:579,8219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
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|Açılış
|: 9,8350
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|Önceki Kapanış
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9,8767
En Düşük
9,7204
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 11,2600
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|Açılış
|: 588,16
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|Önceki Kapanış
|: 573,22
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589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|7.011.697
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.052.109
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,63
|142.197.665
|% 9,93
|
|RALYH
|7,97
|76.636.934
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,02
|8.982.123
|% -9,03
|
|KLMSN
|10,15
|33.689.017
|% -7,31
|
|SARKY
|16,92
|51.284.545
|% -7,29
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|GARAN
|10,76
|3.594.016.467
|% 1,70
|
|PETKM
|7,26
|3.224.990.455
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,50
|1.804.826.949
|% 5,18
|
|THYAO
|18,10
|1.770.675.868
|% -0,33
|
|SISE
|9,59
|1.685.850.694
|% 3,23
|
|PETKM
|7,26
|3.224.990.455
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|3.594.016.467
|% 1,70
|
|TSPOR
|6,50
|1.804.826.949
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,12
|797.995.736
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,12
|518.025.823
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8177
|9,8219
|% 0,92
|
|Euro
|11,3376
|11,3467
|% 0,47
|
|Sterlin
|13,2337
|13,3001
|% 0,62
|
|Frank
|10,7117
|10,7762
|% 0,70
|
|Riyal
|2,6099
|2,6229
|% 0,95
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|31,78
|
|Altın Gr.
|588
|588
|14,63
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,90
|7,91
|0,30
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,10
|