***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.04.2022 09:37
0.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 1.739.000.000 TL'ye (Birmilyaryediyüzotuzdokuzmilyon TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _14042022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021681
BIST
10:552.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,48
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:5514,6637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0271
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6637
En Düşük
14,6258
10:5515,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0468
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8428
En Düşük
15,7630
10:55932,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,29
|Açılış
|: 932,66
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,38
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:55
|DAGHL
|19,25
|5.631.850
|% 9,75
|
|IHAAS
|19,72
|14.515.079
|% 5,85
|
|MEPET
|3,67
|18.397.237
|% 5,16
|
|ALCAR
|306,00
|41.031.699
|% 5,12
|
|KUYAS
|6,32
|11.106.415
|% 4,98
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,36
|21.466.791
|% -7,64
|
|KARYE
|14,57
|70.371.297
|% -6,30
|
|GZNMI
|28,70
|4.637.538
|% -4,78
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|THYAO
|37,96
|1.051.540.639
|% 0,85
|
|KRDMD
|16,39
|977.800.237
|% 1,55
|
|GARAN
|14,46
|945.291.841
|% 0,28
|
|TUPRS
|254,70
|676.594.774
|% 1,27
|
|ASELS
|28,44
|614.528.975
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,94
|342.633.383
|% 1,38
|
|TSKB
|2,03
|194.841.806
|% 1,50
|
|YKBNK
|5,31
|461.938.956
|% 1,34
|
|ODAS
|2,35
|158.496.517
|% -1,26
|
|GARAN
|14,46
|945.291.841
|% 0,28
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6494
|14,6637
|% 0,19
|
|Euro
|15,8291
|15,8408
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0093
|19,1046
|% 0,10
|
|Frank
|15,4452
|15,5382
|% 0,09
|
|Riyal
|3,8959
|3,9155
|% 0,29
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|0,59
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,85
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TOASO, KOZAA
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PETKM, PGSUS
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 31 artarak (% 0.68 ) 2, 275
-
11:10
IHAAS, ALCAR, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:10
ISGYO, GZNMI, ALKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında