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***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.04.2022 09:37
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

0.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 1.739.000.000 TL'ye (Birmilyaryediyüzotuzdokuzmilyon TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _14042022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021681


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Frank 15,4452 15,5382 % 0,09  
Riyal 3,8959 3,9155 % 0,29  
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10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 0,59  
Altın Gr. 933 933 1,31  
Cumhuriyet 6.206 6.300 59,00  
Tam 6.177 6.331 59,07  
Yarım 2.985 3.062 28,57  
Çeyrek 1.497 1.531 14,29  
Gümüş.Ons 25,91 25,94 0,05  
Gümüş Gr. 12,19 12,21 0,03  
B. Petrol 112 112 -0,85  
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