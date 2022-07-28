***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.739.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.05.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/875 sayılı kararı ile onaylanan toplam 1.739.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 400.000.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_10052022.pdfEK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_400.000.000 TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048576BIST