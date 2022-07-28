***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.07.2022 15:49
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.739.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/875 sayılı kararı ile onaylanan toplam 1.739.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 400.000.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_10052022.pdf
EK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_400.000.000 TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048576
BIST
15:382.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,14
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.555
15:3817,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
15:3818,2762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
15:381.005,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,36
|Açılış
|: 1.005,60
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler15:36
|LUKSK
|66,60
|16.577.954
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|NTGAZ
|11,30
|72.308.879
|% 9,92
|
|LIDFA
|9,83
|162.199.999
|% -9,98
|
|FENER
|49,98
|299.399.873
|% -8,46
|
|MTRKS
|58,00
|18.817.426
|% -6,68
|
|KZBGY
|81,70
|74.263.575
|% -6,52
|
|UFUK
|75,00
|4.498.987
|% -5,06
|
|THYAO
|50,15
|2.121.911.779
|% 0,91
|
|SISE
|21,50
|1.346.780.157
|% 1,70
|
|YKBNK
|4,73
|909.227.815
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,22
|815.873.971
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,65
|781.198.833
|% -2,04
|
|EKGYO
|3,22
|815.873.971
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|909.227.815
|% -1,66
|
|SKBNK
|1,63
|247.939.089
|% 0,62
|
|TSKB
|2,61
|328.416.387
|% -0,38
|
|HLGYO
|2,29
|269.816.798
|% 3,62
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9200
|17,9297
|% 0,28
|
|Euro
|18,2479
|18,2680
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,6914
|21,8002
|% 0,09
|
|Frank
|18,6272
|18,7394
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7559
|4,7798
|% 0,20
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|3,08
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|4,90
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.785
|52,00
|
|Tam
|6.714
|6.779
|-12,00
|
|Yarım
|3.272
|3.314
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,16
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50RYSAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 755, 063 adet işlem
-
15:48IDGYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 152, 684 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 27 artarak (% 0.64 ) 2, 723
-
15:47XU100
Endeks 2, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 19, 478.00 milyon TL de
-
15:47ASUZU
Yüzde 7.28 oranında artışla 240.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 406 adet işlem