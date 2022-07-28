***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.07.2022 17:14
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.739.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/875 sayılı kararı ile onaylanan toplam 1.739.000.000.-TL'lik nitelikli yatırımcılara borçlanma aracı ihraç tavanı içerisindeki itfa raporları doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan 139.000.000.-TL'lik kalan kısmına ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu-İş Faktoring_10052022.pdf
EK: 2 İş Faktoring Onaylı İhraç Belgesi ve Eki_139.000.000 TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048636
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| -0,79
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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2.574
En Düşük
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18:051.010,50
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|| 13,26
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|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
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|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
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|1.372.979.457
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|
|EKGYO
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|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
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|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8858
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|% 0,22
|
|Euro
|18,2018
|18,2700
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,6476
|21,7561
|% -0,11
|
|Frank
|18,6552
|18,7676
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7576
|4,7814
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|22,41
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|11,82
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.726
|6.810
|19,00
|
|Yarım
|3.277
|3.329
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,88
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,41
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|B. Petrol
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|102
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