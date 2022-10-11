***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.10.2022 14:30
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı İçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.958.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 1.958.000.000 TL'ye (Birmilyardokuzyüzellisekizmilyon TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma Aracı Yönetim Kurulu Kararı _11102022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070711
BIST
15:283.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 20,30
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.603
En Düşük
3.564
15:2818,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2818,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0657
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:28999,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 999,25
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.882.663
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|64.710.203
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.870.751
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.898.494
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.141.845
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.414.335
|% -9,94
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|3.133.891.054
|% -0,12
|
|PETKM
|15,02
|2.197.860.015
|% 3,16
|
|SASA
|86,30
|2.112.494.799
|% 0,64
|
|ASELS
|32,70
|1.686.647.492
|% -0,24
|
|AKBNK
|13,00
|1.409.470.375
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,35
|1.295.356.859
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|271.612.047
|% 1,75
|
|YKBNK
|8,26
|1.235.821.843
|% 2,61
|
|PETKM
|15,02
|2.197.860.015
|% 3,16
|
|ODAS
|7,87
|989.659.290
|% 4,52
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5915
|% 0,08
|
|Euro
|18,0827
|18,0951
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,5837
|20,6869
|% 0,50
|
|Frank
|18,5893
|18,7013
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9307
|4,9555
|% 0,05
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.729
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,07
|
Seans Raporu
15:28
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-
15:43CEMTS
Yüzde 7.32 oranında artışla 40.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 993, 144 adet işlem
-
15:42SEYKM
Yüzde 6.55 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 697, 630 adet işlem
-
15:41AYEN
Yüzde 4.82 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 828 adet işlem
-
15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 71 artarak (% 0.55 ) 3, 942
-
15:40XU100
Endeks 3, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 37, 015.00 milyon TL de