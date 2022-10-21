***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.10.2022 15:58
***ISFAK*** İŞ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.958.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.10.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, ana sözleşmemizin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 1.958.000.000 TL'ye (Birmilyardokuzyüzellisekizmilyon TürkLirası) kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve tahsisli satış yöntemleriyle borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin kararda belirlenenler dışındaki koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul A.Ş.'ye ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 1.958.000.000 TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073289
BIST
17:273.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,51
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.948
En Düşük
3.888
17:2718,5984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:2718,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:27979,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,57
|Açılış
|: 979,49
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ALKA
|139,70
|42.443.235
|% 10,00
|
|NTHOL
|12,98
|208.343.297
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|40.920.676
|% 10,00
|
|AKMGY
|69,90
|12.775.253
|% 9,99
|
|MRSHL
|330,30
|15.655.677
|% 9,99
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,83
|84.952.661
|% -4,85
|
|NTGAZ
|28,92
|107.959.915
|% -4,43
|
|ULUFA
|4,39
|24.603.265
|% -3,52
|
|HKTM
|70,40
|52.749.146
|% -3,30
|
|THYAO
|98,30
|5.006.708.354
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,67
|2.884.512.922
|% 3,78
|
|SISE
|31,82
|2.861.257.686
|% 1,47
|
|TUPRS
|375,20
|2.533.097.502
|% 1,90
|
|SASA
|93,10
|2.481.594.713
|% 9,21
|
|EKGYO
|4,67
|2.884.512.922
|% 3,78
|
|TSKB
|2,93
|1.045.730.673
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,98
|652.245.959
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,63
|2.317.789.862
|% -0,62
|
|VAKBN
|9,00
|1.677.844.171
|% 1,93
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5914
|18,5984
|% -0,05
|
|Euro
|18,2157
|18,2326
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,6951
|20,7989
|% -0,65
|
|Frank
|18,3767
|18,4874
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,04
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|12,15
|
|Altın Gr.
|981
|981
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-7,00
|
|Tam
|6.652
|6.766
|57,00
|
|Yarım
|3.241
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,08
|
|B. Petrol
|93,33
|93,33
|0,95
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:42IPEKE
Yüzde 7.51 oranında artışla 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 350, 245 adet işlem
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17:41DENGE
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 69 artarak (% 0.77 ) 3, 478